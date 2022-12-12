Российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине

Силы обороны Украины по состоянию на утро 12 декабря ликвидировали около 94 тысячи 760 российских захватчиков, 620 из них — за последние сутки. И это только официально подтвержденные фаты, реальное число погибших за амбиции кремля* солдат может быть куда выше. Кроме того, число раненых оценивается минимум в полтора-два раза больше.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Также по состоянию на 12 декабря украинские защитники уничтожили 2966 (+24) вражеских танков, 5928 (+8) боевых бронированных машин, 1929 (+1) артиллерийских систем, 397 (+0) реактивных систем залпового огня, 211 (+0) средств противовоздушной обороны, 281 (+0) самолет, 264 (+0) вертолета, 1617 (+4) беспилотников оперативно-тактического уровня, 592 (+0) крылатые ракеты, 16 (+0) кораблей/катеров, 4544 (+4) автомобильной техники и автоцистерн, 169 (+2) специальной техники.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

«Хочу поблагодарить силы ПВО. наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается», — сказал Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!