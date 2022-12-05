Большинство ракет во время атаки рф сбили украинские силы ПВО — Зеленский

Также, по словам президента Украины, энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации* 5 декабря.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

«Хочу поблагодарить силы ПВО. наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, днем в понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушная тревога звучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате массированной атаки во многих украинских населенных пунктах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. В стране наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф*. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

Ранее Курсор информировал о том, что 23 ноября россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры.

Позже мы писали о реакции США на новый ракетный удар рф по Украине.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!