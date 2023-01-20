Российские солдаты на захваченных территориях отбирают имущество под видом «национализации»

На временно захваченных территориях Украины российские захватчики проводят инвентаризацию имущества предпринимателей с целью дальнейшей «национализации». Фактически, солдаты рф* просто грабят мирных жителей и отбирают у них все, что им нравится и что имеет какую-то ценность.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Телеграме.

По ее информации в захваченных городах люди массово жалуются на инвентаризацию движимого и недвижимого имущества частных предприятий. При этом, добавила Маляр, захватчики считают достаточным основанием для захвата предприятия несоответствие документов на право собственности новым образцам, оформленным по российскому законодательству.

Ранее в американском Институте изучения войны заявили, что российский президент владимир путин фактически легализовал конфискацию имущества украинцев на захваченных территориях своим указом от 29 декабря.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!