Российские военные отправили самолеты для борьбы с лесными пожарами в Сибири

Военные также отправили вертолеты для перевозки пожарных и припасов в регион.

В среду Россия задействовала военные самолеты для борьбы с лесными пожарами, охватившими обширную территорию Сибири.

Об этом пишет ABCNews.

Министерство обороны России заявило, что оно предоставило тяжелые транспортные самолеты Ил-76 для тушения пожаров в регионе Саха-Якутия на северо-востоке Сибири. Самолеты сбросили 364 тонны воды на наиболее активные пожары.

Российское государственное агентство по борьбе с лесными пожарами «Авиалесоохрана» сообщило во вторник, что более 300 пожаров охватили 799 500 га.

В нем говорилось, что самая тяжелая ситуация сложилась в Якутии, где 144 пожара охватили 578 000 гектаров.

Россия страдает от массовых лесных пожаров, виной которых являются необычно высокие температуры и пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Курсор ранее сообщал, что крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Петах-Тикве. Во вторник ночью, 13 июля, в доме по улице Бригадир Киш в Петах-Тикве вспыхнул сильный пожар. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу скорой помощи в районе 2:39 ночи.

Также мы писали, что в Беэр-Яакове произошел сильный пожар: есть пострадавшие.

Появилось видео масштабных лесных пожаров в России.

Кроме того, наш портал сообщал, что десятки человек погибли в результате масштабного пожара на фабрике в Бангладеш.

Пожар в национальном парке Ган ха-Шлоша: сгорело 10 автомобилей, 7 человек получили ранения.