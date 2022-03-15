Российские военные взяли в заложники пациентов и персонал мариупольской больницы

По сообщениям, российские войска взяли в заложники сотни людей в больнице в украинском городе Мариуполь.
Сергей Орлов, мэр Мариуполя, сообщил BBC, что около 400 человек в областной больнице интенсивной терапии находятся в «заложниках».
«Мы получили информацию, что российская армия захватила нашу самую большую больницу», — сказал Орлов.
СМИ пишут, что губернатор области также сообщил о ситуации с заложниками в больнице. Там говорится, что русские привели в больницу жителей соседних домов и не дают им уйти. По другим данным, среди заложников есть пациенты и персонал.
Один из сотрудников больницы предупредил власти о ситуации. На прошлой неделе больница подверглась российскому авиаудару.
Ранее «Курсор» сообщал, что по информации ООН, война россии против Украины может стать причиной голода в мире. Если украинские фермеры не смогут вовремя начать посевную из-за боевых действий, это станет первым шагом к продовольственному кризису.
Также «Курсор» писал, почему российские оккупанты хуже фашистов. Украинцы сравнивают нынешнюю рф с фашистской Германией, хотя в Минобороны признают, что путин уже превзошел Гитлера.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!