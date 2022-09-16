Российские войска несут в Украине рекордные потери: названо реальное число убитых

12:27, Сегодня
Происшествия, Политика
солдат россии с пистолетом фото
Фото: depositphotos.com

Ежедневно армия рф теряет сотни солдат несколько десятков единиц дорогостоящей техники. При этом пропагандисты всячески скрывают это.

На утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины ликвидировали около 54 тысяч 50 российских военных. А это минимум на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. При этом речь идет исключительно о подтвержденных фактах, реальное число убитых солдат рф* может быть куда выше.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также защитники Украины уничтожили 2199 российских танков (+6 единиц за прошлые сутки), боевых бронированных машин — 4690 (+8) ед, артиллерийских систем — 1302 (+7) ед, РСЗО — 312 (+1), средств ПВО — 168 (+1) , самолетов — 250 (+0) ед, вертолетов — 216 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 908, крылатых ракет — 233, кораблей /катеров -15 ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3550 (+28) ед , специальной техники – 121 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях, отмечают украинские бойцы.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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