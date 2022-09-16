Российские войска несут в Украине рекордные потери: названо реальное число убитых

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Также защитники Украины уничтожили 2199 российских танков (+6 единиц за прошлые сутки), боевых бронированных машин — 4690 (+8) ед, артиллерийских систем — 1302 (+7) ед, РСЗО — 312 (+1), средств ПВО — 168 (+1) , самолетов — 250 (+0) ед, вертолетов — 216 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 908, крылатых ракет — 233, кораблей /катеров -15 ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3550 (+28) ед , специальной техники – 121 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях, отмечают украинские бойцы.
«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!