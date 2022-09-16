Российские войска несут в Украине рекордные потери: названо реальное число убитых

Ежедневно армия рф теряет сотни солдат несколько десятков единиц дорогостоящей техники. При этом пропагандисты всячески скрывают это.

На утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины ликвидировали около 54 тысяч 50 российских военных. А это минимум на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. При этом речь идет исключительно о подтвержденных фактах, реальное число убитых солдат рф* может быть куда выше.