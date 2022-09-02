Названы два претендента в гонке за статус «фаворита путина»

Между шойгу* и золотовым существует конфликт за роль «руководителя войны» со всеми дивидендами, которые дает такой статус

Между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Facebook.

В ведомстве обращают внимание на доклад золотова по поводу так называемой «спецоперации рф» — полномасштабной войны против Украины и о «едва ли не ключевой роли росгвардии в ее проведении».

«Такая смена действующих лиц очень показательна, поскольку до этого «генералом победы» в путинской войне был исключительно шойгу. В то же время в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной. Из-за таких сообщений можно предположить, что между шойгу и золотовым существует конфликт за роль «руководителя войны» со всеми дивидендами, которые дает такой статус», — предположили в Центре противодействия дезинформации.

Там считают, что новым витком конфликта может стать изменение высшего руководящего состава, который отдает приказы российским оккупантам на поле боя.

Как сообщал Курсор, после отсутствия значительных успехов на фронте воспаленное сознание агрессора продолжает придумывать цели, которые могли мы оправдать полномасштабное вторжение на украинские земли. На сей раз путин заявил о некоем «антироссийском анклаве» во время встречи со школьниками в российском городе Калининград.

«На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому наши воюющие ребята защищают жителей Донбасса и саму россию», – сказал диктатор.

Также появилась информация о том, что россия для борьбы с дефицитом войск будет вербовать в тюрьмах осужденных преступников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!