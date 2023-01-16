Российские войска незаконно вывезли в рф до 700 тысяч украинских детей

По оценкам экспертов, россия* могла депортировать по меньшей мере 57 регионов рф от 260 тыс. до 700 тыс. украинских детей.

Об этом на презентации аналитического отчета «Депортация граждан Украины с территории ведения активных боевых действий или со временно оккупированной территории Украины на территорию российской федерации и республики беларусь» рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

По ее словам, установить точное количество вывезенных детей невозможно, так как рф не предоставляет доступа к этому процессу, их депортации, ни Украине, ни международным организациям. По разным данным, это от 260 тысяч до почти 700 тысяч украинских несовершеннолетних.

Она подчеркнула, что в результате фильтрационных мероприятий, определенное количество детей могло оказаться на территории рф без родителей или законного представителя из-за того, что их родственники были задержаны или убиты захватчиками.

Также среди детей, которых россия принудительно вывезла из Украины, есть дети из детских домов. Кроме этого, по ее словам, среди депортированных несовершеннолетних есть дети с инвалидностью или ментальными расстройствами, которые также имеют родителей или родственников.

По словам Рашевской, россия депортирует детей по меньшей мере в 57 регионов, в том числе отдаленные — Сахалин, Астрахань, Мурманск, Дагестан.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!