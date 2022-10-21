Россия готовится атаковать: на 40 аэродромах рф размещены 800 самолетов и вертолетов

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в 40 аэропортах российской федерации размещено 800 единиц авиационной техники и подчеркнул, что это «не такая уж большая цифра». Но при этом очевидно, что рф продолжит наносить удары по Украине.

Об этом он сказал на брифинге.

Он пояснил, что эта техника размещена на аэродромах близких к территории Украины, более или менее граничащих с этой страной. Это 40 аэродромов, которые активно используются российской авиацией, подчеркнул он.

«Самолетов 400-450, плюс минус, и 350 вертолетов. Это не такая большая уже цифра, ничего никто не взимает, оно всегда так было. По мере того, что что-то уничтожается воздушными силами или другими силами обороны, авиация в конце концов подтягивается, снимается с хранения. Уже кто даже Миг-29 замечал… ”, — добавил Игнат.

«Курсор» писал ранее, что массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!