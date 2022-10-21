Россия готовится атаковать: на 40 аэродромах рф размещены 800 самолетов и вертолетов

Об этом он сказал на брифинге.
Он пояснил, что эта техника размещена на аэродромах близких к территории Украины, более или менее граничащих с этой страной. Это 40 аэродромов, которые активно используются российской авиацией, подчеркнул он.
«Самолетов 400-450, плюс минус, и 350 вертолетов. Это не такая большая уже цифра, ничего никто не взимает, оно всегда так было. По мере того, что что-то уничтожается воздушными силами или другими силами обороны, авиация в конце концов подтягивается, снимается с хранения. Уже кто даже Миг-29 замечал… ”, — добавил Игнат.
«Курсор» писал ранее, что массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!