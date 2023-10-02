Войска россии продолжают обстреливать жилые массивы украинских городов.

Армия *рф нанесла удар по центру украинского Херсона, в результате чего получили ранения как минимум четыре человека. Среди пострадавших - сотрудники полиции и коммунальных служб.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Телеграм-канале.

Так, враг нанес обстрел по городу около 10 утра. Атака включала обстрел транспортного предприятия российской армией.

"В результате обстрела Херсона ранения получили четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - рассказал чиновник.

По его словам, российские военные наносили удары по мирному городу и артиллерийского оружия. Среди пострадавших есть тяжелораненые.

"Во время утреннего обстрела спецназовцам Корда удалось под продолжающимися взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое. Кроме того, под огонь попало авто патрульной полиции. Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время российской атаки пострадали двое работников коммунального предприятия "Парки Херсона". Всех раненых госпитализировали в больницу.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!