Ракетный удар по Джанкою в оккупированном Крыму — опубликовано фото

Российские оккупанты заявили, что сегодня Украина направила по Крыму две ракеты.

В воскресенье рф* заявила, что ее средства ПВО якобы сбили шесть украинских беспилотников над российскими регионами и две украинские ракеты над оккупированным Крымом.

В заявлении минобороны рф говорится, что ПВО якобы сбила один украинский беспилотник на юге краснодарского края и еще пять над смоленской областью.

Оккупанты также заявили, что Украина пыталась «осуществить теракт с использованием двух оперативно-тактических ракет "Гром-2"» и что атака якобы «пресечена".

Как заявило ведомство оккупантов, ракеты были сбиты над Джанкоем. Сергей аксенов, поддерживаемый россией главарь Крыма, аннексированного россией в 2014 году, заявил, что жертв нет и что обломки повредили склады.

Как пишут СМИ, на фото ниже можно увидеть дым в результате атаки.

Отметим также, что один человек погиб сегодня утром при обстреле российскими войсками центральной площади в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщила в Telegram генеральная прокуратура Украины.

63-летний местный житель в это время ехал на велосипеде и скончался на месте. В другом районе Харьковской области 52-летний местный житель сегодня был госпитализирован после того, как наступил на заложенную россией противопехотную мину в лесу в Оскиле Изюмского района, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов .

Ночью российские войска также выпустили три ракеты по городу Харькову, что привело к пожару.

Один человек пострадал в результате ночной атаки беспилотника на Черкасскую область, сообщил в Telegram губернатор области Игорь Табурец.

Курсор писал, что россияне в Крыму пытаются спрятать катера от украинских БПЛА - смотрите видео.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!