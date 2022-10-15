Россияне нанесли по Запорожью 10 ударов ракетами С-300

09:17, Сегодня
Происшествия, Политика, Новости СНГ
запорожская аэс фото
Фото: depositphotos.com

Информация о пострадавших уточняется. Жителей просят не выкладывать в сеть снимки.

Ночью войска рф* нанесли четыре авиаудара дронами, к утру выпустил по Запорожью еще 10 ракет С-300.

Об этом в Телеграме сообщает председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

По его информации, в результате атаки БПЛА Shahed-136 в г. Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры.

Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями. Пострадавших нет, написал Старух.

По данным ОВА, утром 10 ракет захватчика попали в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям, другие подробности пока неизвестны.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов. Но Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что рф на этом не остановится.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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