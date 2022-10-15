Россияне нанесли по Запорожью 10 ударов ракетами С-300

Об этом в Телеграме сообщает председатель Запорожской ОВА Александр Старух.
По его информации, в результате атаки БПЛА Shahed-136 в г. Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры.
Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями. Пострадавших нет, написал Старух.
По данным ОВА, утром 10 ракет захватчика попали в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям, другие подробности пока неизвестны.
«Курсор» писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов. Но Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что рф на этом не остановится.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!