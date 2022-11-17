Россияне запустили с утра по Украине 18 крылатых ракет

Во время утренней атаки враг запустил по Украине 18 крылатых ракет.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, зафиксировано более 10 прилетов зенитных управляемых ракет рф* С-300, противник применяет их в прифронтовых городах. К сожалению, есть человеческие жертвы. Зафиксировано применение самолетов стратегической авиации, бомбардировщики Ту-95 выходили на боевой курс из района Каспия и из района волгодонска востовской области, отметил он. Были девять самолетов привлечены к ударам по Украине, ракеты Х-101, Х-555. Были запущены в общей сложности 18 крылатых ракет.

Также он добавил, что в центральных регионах были уничтожены шесть иранских беспилотников. Противник использовал маршруты, запутывая систему ПВО, есть попадания. Враг на этот раз бил по газодобывающей отрасли и оборонным предприятиям на Днепропетровщине, уточнил он.

Кроме того, ракеты нанесли удары по северу, по центральным регионам. Также в этой зоне уничтожены шесть БпЛА Shahed, которые были запущены с территории беларуси, также было применение в акватории Черного моря ракеты «Калибр» и управляемых авиационных ракет с истребителей — две управляемые ракеты уничтожены, рассказал Игнат.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!