Сайт Минобороны России подвергся кибератаке

Сегодня сайт Минобороны России несколько часов был недоступен из-за атаки иностранных хакеров.

По сообщению российского информационного агентства ТАСС, в пятницу Министерство обороны России подверглось кибератаке DDoS, проведенной иностранным источником.

Об этом пишет JPost.

«Официальный сайт Минобороны России в Интернете подвергся DDoS-атаке, в результате которой у некоторых пользователей могут возникнуть трудности с доступом к его контенту», — сообщают местные СМИ.

В ведомстве добавили, что источник атаки находился за пределами страны. На данный момент сайт уже восстановлен.

В службе компьютерной безопасности Минобороны заявили, что «нарушений работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны не допущено».

Президент США Джо Байден недавно предупредил президента России Владимира Путина, что США предпримут «любые необходимые действия», чтобы остановить кибератаки из России, после серии кибератак с территории России, направленных на американские компании.

Кремль отрицает, что США связывались с Россией по поводу кибератак, заявив, что Россия готова «совместно пресекать преступную деятельность в информационной сфере».

Также Курсор писал, что правительство Кубы заблокировало Facebook, Instagram и Telegram. Поскольку на Кубе продолжаются протесты по поводу того, как страна справляется с пандемией коронавируса и связанными с ней экономическими последствиями, кубинское правительство приняло меры, чтобы ограничить доступ к социальным сетям и платформам обмена сообщениями.