Самолет Эль-Аль совершил аварийную посадку в Бен-Гурионе сразу после взлета

Самолет авиакомпании El Al совершил аварийную посадку сразу после взлета из Бен-Гуриона.
Пилот дважды пытался взлететь, но не смог этого сделать, после чего пассажиры были пересажены на другой самолет.
Сообщается, что модель самолёта — «Боинг 737», а направляться он должен был в Софию.
Курсор ранее писал, что Эль-Аль заблокировала опцию оплаты российскими картами «Мир». Россияне теперь не смогут расплачиваться картой «Мир», которая была создана, судя по всему, чтобы компенсировать санкции. Предполагается, что РФ планировала вторжение в Украину давно и готовилась к реакции Запада.
Кроме того, авиакомпания Эль-Аль прекратит все регулярные полеты в Дубай. Отдел безопасности El Al Israel Airlines Ltd. объявил, что с воскресенья больше не будет регулярных рейсов из Тель-Авива в Дубай, поскольку Израиль и ОАЭ не достигли соглашения о мерах безопасности для израильских авиакомпаний, летающих по этому маршруту.
Также сообщалось, что Эль Аль выкупит вторую по величине израильскую авиакомпанию Arkia.Израильская авиакомпания El Al Israel Airlines Ltd. уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу (TASE) о том, что она ведет первые переговоры о покупке израильской конкурирующей авиакомпании Arkia.