Саудовский политик помолился об уничтожении евреев

16:31, Сегодня
Происшествия, Мировые новости, Общество
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Фото: depositphotos.com

Имам и политик из Саудовской Аравии на видео помолился и призвал к полному уничтожению «грабящих и оккупирующих евреев». Это происходит на фоне недавнего проникновения еврея в Мекку.

Имам Салех Бин Аль-Хумайд молил Бога «уничтожить грабящих и оккупирующих евреев» и защитить мусульман от их зла во время пятничной проповеди в Большой мечети в Мекке, сообщает Middle East Media Research Institute.

Проповедь прозвучала менее чем через две недели после того, как израильский журналист Гил Тамари незаконно проник на территорию, где запрещено находиться немусульманам.

Курсор ранее писал, что раввин Якоб Герцог назначил себя главным раввином Саудовской Аравии. Самопровозглашенным раввином Саудовского королевства стал бывший капеллан Армии обороны Израиля. Своей целью раввин считает помощь евреям, которые приезжают в страну для туризма или работы.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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