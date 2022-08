Саудовский политик помолился об уничтожении евреев

Имам Салех Бин Аль-Хумайд молил Бога «уничтожить грабящих и оккупирующих евреев» и защитить мусульман от их зла во время пятничной проповеди в Большой мечети в Мекке, сообщает Middle East Media Research Institute.

Friday Sermon at the Grand Mosque in Mecca by Imam Saleh Bin Al-Humayd: Oh Allah, Annihilate the Jews; We Take Refuge with Allah against Their Evil #antisemitism #SaudiArabia pic.twitter.com/W8i8HSZE6d

