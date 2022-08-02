Саудовский политик помолился об уничтожении евреев

Имам и политик из Саудовской Аравии на видео помолился и призвал к полному уничтожению «грабящих и оккупирующих евреев». Это происходит на фоне недавнего проникновения еврея в Мекку.

Имам Салех Бин Аль-Хумайд молил Бога «уничтожить грабящих и оккупирующих евреев» и защитить мусульман от их зла во время пятничной проповеди в Большой мечети в Мекке, сообщает Middle East Media Research Institute.

Friday Sermon at the Grand Mosque in Mecca by Imam Saleh Bin Al-Humayd: Oh Allah, Annihilate the Jews; We Take Refuge with Allah against Their Evil #antisemitism #SaudiArabia pic.twitter.com/W8i8HSZE6d — MEMRI (@MEMRIReports) August 2, 2022

Проповедь прозвучала менее чем через две недели после того, как израильский журналист Гил Тамари незаконно проник на территорию, где запрещено находиться немусульманам.

Курсор ранее писал, что раввин Якоб Герцог назначил себя главным раввином Саудовской Аравии. Самопровозглашенным раввином Саудовского королевства стал бывший капеллан Армии обороны Израиля. Своей целью раввин считает помощь евреям, которые приезжают в страну для туризма или работы.