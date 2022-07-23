Раввин Якоб Герцог назначил себя главным раввином Саудовской Аравии

Самопровозглашенным раввином Саудовского королевства стал бывший капеллан Армии обороны Израиля. Своей целью раввин считает помощь евреям, которые приезжают в страну для туризма или работы.

Саудовская Аравия в минувшие выходные оказалась в центре мировых новостей из-за встречи между президентом США Джо Байденом и наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом.

Многие евреи посетили Джидду, где проходил саммит. За кулисами переговоров также находился американо-израильский раввин, который благословил участников встречи, в основном журналистов и советников правительственных чиновников, проводивших шабат в Саудовской Аравии.

Его зовут раввин Якоб Герцог, он в детстве совершил алию из США. Герцог был рукоположен в сан капеллана в Армии обороны Израиля, где отвечал за все нужды представителей других религий в своем подразделении. 46-летний израильский раввин последний год проводит время между Саудовской Аравией и Израилем, став неофициальным главным раввином огромного Саудовского королевства.

Примерно четыре года назад Герцог, израильско-американский бизнесмен, задумался о поездке в Саудовскую Аравию. «Один мой друг сказал мне, что если я говорю на базовом арабском языке и чувствую себя комфортно на Ближнем Востоке, то мне стоит поехать в Саудовскую Аравию», — вспоминал он.

Теперь он стал самопровозглашенным «главным раввином Королевства Саудовская Аравия», как он сам себя называет. Также он считает себя «бизнесменом, моэлем и [пропагандистом] межконфессионального диалога».

«Курсор» писал, что Саудовская Аравия разрешила полеты над страной израильским самолетам.

Также сообщалось, что в Саудовской Аравии прокомментировали открытие воздушного пространства для израильских самолетов.