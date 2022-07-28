Семья журналистки Абу Акле: США отказываются от полного расследования

Племянница Абу Акле сказала, что Блинкен и другие официальные лица отказались предоставить какую-либо дополнительную информацию об убийсьве журналистки.

Родственница убитой палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле заявила в среду, что главный дипломат администрации Байдена отказался от ее личного обращения с просьбой провести полное расследование убийства.

Племянница Лина Абу Акле также сказала, что государственный секретарь Энтони Блинкен и официальные лица США отказались предоставить какую-либо дополнительную информацию в ходе встреч с ней на этой неделе.

В заявлении Госдепартамента от 4 июля делается вывод, что израильские войска, вероятно, произвели выстрел, от которого в мае погибла Ширин Абу Акле, но нет никаких признаков того, что израильтяне намеренно стреляли в корреспондента»Аль-Джазиры».

«Я чувствовала, что мы покинули встречу с еще большим количеством вопросов. И наши вопросы так и остались без ответа», — сказала 27-летняя племянница в интервью The Associated Press в среду в Капитолии, где она просила законодателей помочь получить больше ответов.

Ранее Курсор писал, что в ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле. В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.

Напомним также, что чиновник ПА озвучил пять требований палестинцев к Байдену. Палестинский чиновник считает, что администрация США может помочь создать надлежащий климат для возрождения израильско-палестинского мирного процесса.