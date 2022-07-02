В ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле

В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.

Администрация ПА согласилась передать Соединенным Штатам пулю, которая убила журналистку Шарину Абу-Акле в Дженине.

Как заявил прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб: «Мы договорились передать пулю американцам для баллистической экспертизы».

Напомним, что сегодня Белый дом потребовал от ПА передать пулю для экспертизы. Сама Шарин Абу-Акле была гражданкой США. Она погибла 11 мая в Дженине.

Отметим также, что расследование ЦАХАЛа установило, что израильский военнослужащий мог случайно попасть в журналистку. Он вел огонь по боевику, которые находился рядом со съемочной группой и стрелял в солдат Армии обороны Израиля.

Ранее Курсор сообщал, что в ЦАХАЛе рассказали о новом раунде расследования гибели журналистки Абу-Акле. Солдаты подразделения визуальной разведки ЦАХАЛ 9900 со специализацией в картографии примут участие в расследовании, чтобы выяснить, кто выпустил пулю, убившую палестинско-американскую журналистку 11 мая.

Также наш сайт писал, что ЦАХАЛ провел ряд арестов в Иудее и Самарии. Солдаты специальных подразделений ЦАХАЛа при содействии полиции и МАГАВа сегодня ночью арестовали двух палестинцев, которых подозревают в причастности к террору. Об это 2 июля сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Еще напомним, что в ЦАХАЛе удвоились случаи изнасилования.