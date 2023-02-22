Синагогу в США разрисовали свастиками

Чиновники проводят расследование после того, как синагогу и магазины в Портсмуте (Нью-Гэмпшир, США) изуродовали свастиками, предположительно нарисованными с помощью баллончика.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Вандализм в центре Портсмута произошел рано утром во вторник, 21 февраля. Полиция города и отдел гражданских прав Министерства юстиции Нью-Гэмпшира уже ведут расследование.

Как минимум 10 свастик и других экстремистских надписей, выполненных красной краской, появились на синагоге и зданиях местных предприятий. В заявлении генпрокуратура Джона Формеллы вандализм назван «ненавистной и угрожающей преступной деятельностью».

«Этот вид преступной деятельности, связанной с ненавистью и угрозой, мотивированной расовой или религиозной нетерпимостью, особенно в местах отправления культа, не имеет места в Нью-Гэмпшире и не будет допущен», – заявил он.

Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну осудил инцидент и сказал, что общался с генеральным прокурором по этому вопросу.

«Государственные, местные и федеральные власти будут тесно сотрудничать в расследовании этого дела. Ненависть, фанатизм и антисемитизм недопустимы в Нью-Гэмпшире», – сказал он.

Полиция изучала записи с камер наблюдения, на которых был показан рисующий граффити подозреваемый в красной толстовке и с отметиной на лице.

«Это очень тревожно и очень напоминает то, что мы видели в нацистской Германии до Холокоста», — сказала духовный лидер Temple Israel Кая Штерн-Кауфман.

Она добавила, что эта синагога является единственной в приморском регионе штата, в котором проживает 300 семей.

Также «Курсор» сообщал, что в Массачусетсе на авто школьника-еврея нарисовали свастику.