В Массачусетсе на авто школьника-еврея нарисовали свастику

В США в последнее время участились случаи проявления антисемитизма.

В США полиция и Антидиффамационная лига на инцидент в Дувре, штат Массачусетс. Там автомобиль еврейского старшеклассника был «разукрашен» свастикой.

Об этом информирует Israel National News.

По словам суперинтенданта Элизабет Маккой, нацистский символ был нарисован грязью на машине ученика на парковке средней школы Довер-Шерборн.

«Мы сделаем все возможное, чтобы определить источник этой атаки и привлечь человека (лиц) к ответственности», — говорится в заявлении Маккой.

Она добавила, что округ разговаривает со студентами, сотрудниками и семьями после инцидента, чтобы продвигать антисемитское просвещение.

Как сообщила суперинтендант, директор школы Джон Смит «создал возможности для школьного сообщества работать вместе, чтобы обсудить это ужасное событие, позаботиться друг о друге и мобилизоваться, чтобы предотвратить или вмешаться в любые дальнейшие акты предвзятости».

Как сообщал Курсор, большинство студентов-евреев в США воздерживаются от публичного выражения своих произраильских взглядов, опасаясь критики, и немногим более половины преуменьшали свое еврейство в социальной среде.

Опрос показал, что 61 процент студентов воздерживались от «выражения своего мнения об Израиле или израильской политике в общественных или социальных кругах», потому что боялись подвергнуться остракизму.

Ранее Курсор информировал о том, что в США поле для гольфа подверглось актам вандализма и было расписано антисемитскими граффити. Речь идет о площадке для гольфа в штате Флорида (округ Мартин). Инцидент произошел в минувшие выходные.

По словам местных депутатов, граффити включает в себя расовые оскорбления, свастику, звезду Давида с перечеркнутой линией. Его обнаружили в туннеле не поле для гольфа.

Офис шерифа считает, что акт мог быть совершен учеником соседней средней или начальной школы. Но никакой другой информации власти не обнародовали.

Также Курсор писал, что антисемиты разбили в Нью-Йорке ледяную менору.