Солдаты рф*, раненые во время боя, зачастую умирают, не дождавшись помощи медиков. Но даже те, кому посчастливилось попасть в больницы, вряд ли могут рассчитывать на квалифицированную помощь.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

В захваченных городах и селах все местные больницы переполнены российскими солдатами. Из-за низкого качества медицинской помощи и нежелания российского командования эвакуировать тяжело раненых в россию смертность среди них превышает 50%.

В штабе сообщают, что по имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины поступает большое количество раненых. Так, в одну из больниц города Донецка, за эту неделю поступило около 100 раненых.

В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов. Но Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что рф на этом не остановится.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!