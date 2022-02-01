СМИ: В Иране казнили двух геев по обвинению в содомии

Мехрдад Каримпур и Фарид Мохаммади, после 6 лет в камере смертников, были повешены в тюрьме северо-западного города Марагех, примерно в 500 километрах (310 миль) от столицы Тегерана.

Иран казнил двух геев, которые были осуждены по обвинению в содомии и провели шесть лет в камере смертников, сообщила правозащитная группа.

Об этом пишет Times Of Israel.

Гомосексуализм является незаконным в Иране, который считается одним из самых репрессивных мест в мире для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Согласно сообщению, опубликованному в воскресенье информационным агентством Human Rights Activists, двое мужчин были опознаны как Мехрдад Каримпур и Фарид Мохаммади.

Они были приговорены к смерти за «принуждение к половому акту между двумя мужчинами» и повешены в тюрьме в северо-западном городе Марагех, примерно в 500 километрах (310 миль) от столицы Тегерана.

Ранее Курсор сообщал, что Иран осуждает коалицию во главе с Саудовской Аравией за удары по повстанцам Йемена. Ранее Саудовская Аравия опровергла сообщения о том, что она совершила смертельное нападение на тюрьму на севере Йемена.

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