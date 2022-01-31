Обогащение урана: Иран перенес производство деталей для центрифуг

Описанный шаг усиливает неопределенность в отношении ядерной деятельности Ирана, в то время как непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном о сохранении ядерной сделки находятся на деликатной стадии.

Иран перенес производство деталей для передовых центрифуг, используемых для обогащения урана, из мастерской всего через месяц после того, как согласился разрешить ядерной наблюдательной службе ООН установить там камеры наблюдения.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Описанный шаг усиливает неопределенность в отношении ядерной деятельности Ирана, в то время как непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном о сохранении иранской ядерной сделки 2015 года находятся на деликатной стадии. Западные державы заявляют, что осталось всего несколько недель, прежде чем ядерные достижения Ирана полностью сорвут сделку.

Одна из четырех камер наблюдения Международного агентства по атомной энергии в Карадже была уничтожена в результате очевидного нападения. После многомесячного противостояния, грозившего сорвать более широкие ядерные переговоры, в прошлом месяце Иран согласился позволить МАГАТЭ установить камеры.

19 января 2022 года Иран проинформировал Агентство о том, что он намеревается производить трубы и сильфоны ротора центрифуги на новом месте в Исфахане, а не в цехе по производству компонентов центрифуги на комплексе TESA Karaj.

Ранее Курсор сообщал, что Иран проводит масштабные военно-морские учения.

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