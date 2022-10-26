Снайперы СБУ показали, как уничтожили наблюдательный пост российских солдат

Во время ночной разведки украинские защитники обнаружили и уничтожили наблюдательный пост и штурмовую группу армии рф*.

Видео СБУ обнародовала в Телеграме.

«Минус еще четверо «асвабадителей»: результат работы снайперской группы ЦСО «А» СБУ… Их «отработали» точными выстрелами», — написали бойцы под видео.

Стоит добавить, что армия рф продолжает нести колоссальные потери в Украине. Так, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 24 октября ликвидировали около 67 тысяч 940 российских агрессоров, что на 470 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!