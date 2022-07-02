Солдаты рф хвастаются убийством раненых украинцев — перехват разговора

Военные рф* продолжают удивлять своей трусостью на поле боя и жестокостью по отношению к беззащитным людям. Многочисленные перехваты разговоров свидетельствуют, что солдаты рф боятся воевать против ВСУ,прячутся в лехах и мечтают найти способ отправиться домой, но при этом, эти же люди, наслаждаются зверствами над мирными людьми. СБУ перехватила очередной разговор, во время которого солдат хвастается тем, как добивал раненых украинцев.

Войну в Украине оккупант называет «вечеринкой» в которой он может воплощать в реальность свою больную фантазию.

«Ну это, я такой думаю — попробовать горло перерезать? Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?»- рассказывает оккупант жене.

Девушка некоторое время удивляется кровожадной фантазии мужчины, однако потом начинает смеяться над этим. Военный, со своей стороны, просит ее не рассказывать об этом никому.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!