Солдаты рф расстреливают гражданских, пытающихся сбежать с оккупированных территорий — перехват разговора

Украинские спецслужбы продолжают публиковать перехваченные телефонные разговоры российских солдат, которые свидетельствуют об их низости и бесчеловечности и демонстрируют реальное отношение к украинцам. Они пытаются убедить мир, что хотят освободить Украину, но при этом сами говорят о том, как расстреливают людей и получают от этого удовольствие.

Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.

Солдаты рф* открывают огонь по гражданским, которые пытаются сбежать с временно оккупированных территорий Украины. Так, во время разговора с женой, оккупант поделился подробностями убийств украинцев на временно оккупированных территориях. Жена российского военного поддержала его и отметила, что ей совсем не жалко гражданских.

Военный рф говорит, что мирные люди по ночам пытаются проходить их посты и бежать на подконтрольные ВСУ территории. А россияне по ним стреляют и, как признается солдат, им совершенно не жаль гражданских.