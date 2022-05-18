Солдаты рф расстреливают гражданских, пытающихся сбежать с оккупированных территорий — перехват разговора

Украинские спецслужбы продолжают публиковать перехваченные телефонные разговоры российских солдат, которые свидетельствуют об их низости и бесчеловечности и демонстрируют реальное отношение к украинцам. Они пытаются убедить мир, что хотят освободить Украину, но при этом сами говорят о том, как расстреливают людей и получают от этого удовольствие.
Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.
Солдаты рф* открывают огонь по гражданским, которые пытаются сбежать с временно оккупированных территорий Украины. Так, во время разговора с женой, оккупант поделился подробностями убийств украинцев на временно оккупированных территориях. Жена российского военного поддержала его и отметила, что ей совсем не жалко гражданских.
Военный рф говорит, что мирные люди по ночам пытаются проходить их посты и бежать на подконтрольные ВСУ территории. А россияне по ним стреляют и, как признается солдат, им совершенно не жаль гражданских.
СБУ отмечает, что украинские спецслужбы продолжают документировать военные преступления рф для международных судов и обещают, что ни одно зверство не будет безнаказанным — кого-то накажут ВСУ, кого-то закон.
Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!