Соцсети смеются над российскими военными, которые обустроили «казарму» в свинарнике

На территории свинарника в освобожденном от рф городе были найдены бумажные пакеты из-под еды «Армия России», российская форма и куча мусора.

Украинские военные в ходе деоккупации населенных пунктов нашли «казарму» оккупантов рф*, которую те обустроили прямо в свинарнике. Видео военных быстро облетело сеть и стало предметом обсуждения в соцсетях. Пользователи открыто смеются над так называемой «второй армией мира», кто-то пишет, что там им и место, а кто-то — жалеет свиней.

Видео публикует Стратком ВСУ в Telegram.

Отмечается, что это не первый случай, когда войска врага размещались непосредственно на фермах с домашними животными. Но в данном случае многое указывает на то, что прожили там военные достаточно долго.

На территории свинарника были найдены бумажные пакеты из-под еды «Армия России», российская форма и куча мусора.

«Вы не поверите, но вот вам видео из очередной казармы русских. И вот странно, это снова свинарник. Россияне в своей привычной среде», — говорится в сообщении Страткома.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!