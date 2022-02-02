США ожидают от ЦАХАЛа полной ответственности за смерть американского палестинца

Соединенные Штаты призвали ЦАХАЛ к «полной ответственности» за смерть пожилого американца палестинского происхождения, который скончался от сердечного приступа после того, как его ненадолго задержали армейские солдаты.

«Мы ожидаем тщательного уголовного расследования и полной ответственности в этом деле«, — заявил во вторник журналистам в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Об этом пишет JPost.

«Мы приветствуем получение дополнительной информации об этих усилиях как можно скорее. Мы продолжаем обсуждать этот тревожный инцидент с израильским правительством», — добавил он.

В понедельник ЦАХАЛ объявил, что два офицера ЦАХАЛа будут немедленно уволены со своих должностей, а третий, командир батальона, получит официальное порицание в связи со смертью 78-летнего Омара Абдалмаджида Асада из Джильджилии в начале этого месяца. Военные заявили, что его смерть стала результатом «морального провала и неправильного принятия решений».

«Мы по-прежнему, — сказал Прайс, — обеспокоены обстоятельствами смерти г-на Омара Асада. Это, конечно же, гражданин США, который был найден мертвым 12 января после того, как израильские солдаты задержали его на Западном берегу».

Асад был задержан военнослужащими батальона «Нетцах Иегуда» на импровизированном контрольно-пропускном пункте по дороге домой. Затем он начал кричать на них, привлекая внимание военнослужащих, которые не хотели, чтобы другие жители знали, что проводится внезапная проверка.

Курсор ранее писал, что Ганц выразил сожаление в связи со смертью 78-летнего палестинца. Министр обороны Бенни Ганц выразил сожаление по поводу смерти 78-летнего палестинца, который скончался после того, как израильские солдаты связали его, заткнули рот и бросили на строительной площадке посреди зимы, заявив, что Израиль примет меры против любых «отклонений» от ценностей ЦАХАЛа.

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