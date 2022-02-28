Стало известно имя израильтянина, убитого в ходе обстрела автоколонны в Украине

В результате обстрела автоколонны в Украине погиб Роман Бродцкий, гражданин Израиля. Роману было 37 лет, он работал диджеем и растил двух детей.

В МИДе Израиля подтвердили информацию, что в Украине убит гражданин Израиля Роман Бродцкий.

Сообщалось, что его автомобиль, который находился в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой, подвергся обстрелу.

Директор Департамента по делам израильтян за границей МИД находится на связи с женой погибшего, которая в настоящее время находится с детьми в Украине. Родители Романа, проживающие в Израиле, уже получили это трагическое известие.

Министерство иностранных дел Израиля выразило искренние соболезнования семье Романа в это тяжкое время и продолжит оказывать ей посильную помощь.

«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.

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