Стало известно имя израильтянина, убитого в ходе обстрела автоколонны в Украине

В МИДе Израиля подтвердили информацию, что в Украине убит гражданин Израиля Роман Бродцкий.
Сообщалось, что его автомобиль, который находился в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой, подвергся обстрелу.
Директор Департамента по делам израильтян за границей МИД находится на связи с женой погибшего, которая в настоящее время находится с детьми в Украине. Родители Романа, проживающие в Израиле, уже получили это трагическое известие.
Министерство иностранных дел Израиля выразило искренние соболезнования семье Романа в это тяжкое время и продолжит оказывать ей посильную помощь.
«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.
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