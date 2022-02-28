Российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший

Российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине (возле Киева) пытавшихся уехать. Убит один израильтянин.
Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.
Ранее Курсор сообщал, что министерство иностранных дел выпустило важное заявление для израильтян, оставшихся в Украине.
Кроме того, мы писали, что Израиль изучает влияние международных санкций против России на свою экономику.
Еще напомним, что Лапид поможет израильтянам, застрявшим на границе в Украине.
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