Стало известно, сколько российских солдат уже погибло в Украине

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Отметим, что речь идет исключительно о подтвержденных фактах. Реальное число ликвидированных солдат рф* может быть куда больше.

Также защитники Украины уничтожили вражеских танков 2567 (+13) единиц, боевых бронированных машин – 5255 (+20), артиллерийских систем – 1646 (+9), РСЗО – 372 (+0), средств ПВО – 189 (+0), самолетов – 269 (+0), вертолетов – 243 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25), крылатых ракет – 329 (+6), кораблей/катеров – 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4005 (+6), специальной техники – 147 (+1).

«Курсор» писал ранее, что массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!