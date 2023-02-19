Священник пытался повторить 40-дневный пост Иисуса Христа, но умер спустя 25 дней

Мужчина не мог самостоятельно передвигаться и стоять.

Основатель евангелической церкви Санта-Триндаде (Мозамбик) Франсиско Барах захотел повторить одно из чудес Иисуса и прекратить употреблять еду в течение 40 дней, но не справился с этой задачей и умер.

Об этом сообщает BBC.

Спустя 25 дней после начала голодовки он скончался в больнице города Бейра, куда его доставили в критическом состоянии. Священник сильно похудел и не мог самостоятельно передвигаться и стоять.

Медики диагностировали у него отказ органов пищеварения и острую анемию. Его попытались спасти, но все попытки предприняли слишком поздно, и мужчина не выжил.

По словам знакомых покойного, для него привычным делом было поститься, но раньше он никогда не делал этого столько времени. Барах считал, что пост – один из способов укрепления веры и пути к вечной жизни.

Также «Курсор» сообщал, что голливудский актер потерял сознание и находится в критическом состоянии.