Теракт в Афганистане: Исламское государство взяло на себя ответственность

Взрыв в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане привел к десяткам жертв. По словам представителя Талибана, это вторая атака на шиитский объект за три дня.
«Есть по меньшей мере 25 жертв», — сказал Забихулла Нурани, глава департамента информации и культуры провинции Балх.
В социальных сетях размещены жуткие фотографии жертв, которых несут в больницу из мечети Сех Докан, усеянной битым стеклом.
Шиитская община хазарейцев Афганистана, составляющая от 10 до 20 процентов 38-миллионного населения страны, уже давно является объектом нападений — в одних случаях вину возлагают на талибов, в других — на группировку «Исламское государство».
Сейчас же Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в северном афганском городе Мазари-Шариф, согласно заявлению на канале Telegram группировки.
Афганский чиновник здравоохранения сообщил, что в результате взрыва, направленного на шиитскую мечеть в городе, погибли по меньшей мере 11 человек.
Курсор также сообщал, что в Афганистане в школе прогремели три взрыва. «Произошло три взрыва… в средней школе, есть жертвы среди наших шиитов», — сказал Халид Задран, пресс-секретарь командующего Кабула. Позже он добавил, что в результате взрывов шесть человек погибли и 11 получили ранения.