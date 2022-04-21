Теракт в Афганистане: Исламское государство взяло на себя ответственность

По официальным данным, мощный взрыв прогремел в шиитской мечети в Мазари-Шарифе на севере Афганистана, в результате чего погибли более десяти человек.

Взрыв в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане привел к десяткам жертв. По словам представителя Талибана, это вторая атака на шиитский объект за три дня.

«Есть по меньшей мере 25 жертв», — сказал Забихулла Нурани, глава департамента информации и культуры провинции Балх.

В социальных сетях размещены жуткие фотографии жертв, которых несут в больницу из мечети Сех Докан, усеянной битым стеклом.

Шиитская община хазарейцев Афганистана, составляющая от 10 до 20 процентов 38-миллионного населения страны, уже давно является объектом нападений — в одних случаях вину возлагают на талибов, в других — на группировку «Исламское государство».

Сейчас же Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в северном афганском городе Мазари-Шариф, согласно заявлению на канале Telegram группировки.

Афганский чиновник здравоохранения сообщил, что в результате взрыва, направленного на шиитскую мечеть в городе, погибли по меньшей мере 11 человек.

Курсор также сообщал, что в Афганистане в школе прогремели три взрыва. «Произошло три взрыва… в средней школе, есть жертвы среди наших шиитов», — сказал Халид Задран, пресс-секретарь командующего Кабула. Позже он добавил, что в результате взрывов шесть человек погибли и 11 получили ранения.