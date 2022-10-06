ЦАХАЛ не нашел связи между смертью 7-летнего палестинца и действиями солдат

Утверждается, что командир ЦАХАЛа общался с отцом мальчика после того, как Сулеймана заметили бросающим камни в гражданские автомобили, едущие по близлежащей дороге. Однако, их беседа была короткой и сердечной, без физического контакта или словесных нападок между ними.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Покидая деревню, солдаты ЦАХАЛа увидели отца Сулеймана и мальчика, проезжавших мимо них, а вскоре после этого заметили «скорую», въезжающую в деревню и вскоре покидающую ее. Следствие также не обнаружило никаких доказательств того, что Сулейман упал или получил физический вред. В итоге эксперты пришли к выводу об отсутствии связи между солдатами и смертью мальчика.
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