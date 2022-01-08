ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом

Было конфисковано около 100 килограммов наркотиков.

В пятницу вечером войска ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды наркотиков на сумму 2 000 000 шекелей ($649 450,60) на границе с Египтом.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Ночью наблюдательные группы ЦАХАЛа заметили несколько подозреваемых, пытавшихся провезти наркотики из Египта на израильскую территорию.

Военнослужащие ЦАХАЛа конфисковали около 100 килограммов наркотиков.

Наркотики были переданы в израильскую полицию.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ провел учения с имитацией похищений людей в Иудее и Самарии. Несмотря на то, что такие похищения являются редкостью, военные военные отработали даже самые сложные сценарии.

СМИ: ЦАХАЛ использует систему распознавания лиц на территории Иудеи и Самарии. По словам военных, эта система — еще один шаг в войне или терроре Израиля.

Обнародован рейтинг сильнейших армий мира: Израиль попал в ТОП-20. ЦАХАЛ давно считается одной из самых современных и сильных армий в мире.

Солдаты ЦАХАЛа получили передовое современное вооружение, разработанное компанией Elsec (дочерняя компания Elbit Systems).

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