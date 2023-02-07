ЦАХАЛ в Турции: из-под завалов извлечены выжившие

Израильская спасательная делегация службы тыла ЦАХАЛа работает на месте разрушений, вызванных землетрясением в Турции.

Сообщается, что в рамках гуманитарной помощи силы ЦАХАЛа в данный момент извлекают трех выживших из-под завалов.

Ранее «Курсор» сообщал, что сегодня, 7 февраля, израильская группа, которой руководит подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Ваха, прибыла в Турцию для помощи в ликвидации последствий мощных землетрясений, охвативших страну 6 февраля.

Миссии присвоили звание «Оливковые ветви», а ее руководителю — глава Национального спасательного подразделения. Группа состоит из военных спасателей, медиков и сотрудников Службы пожарной охраны и спасения.

Израильские развернут в турецких городах полевые госпитали, о чем договорились президент Израиля Ицхак Герцог и турецкий лидер Реджеп Эрдоган в рамках телефонной беседы. Для оказания помощи в Турцию прибыли и спасательные группы иностранных государств, но из-за снегопадов и гололеда на дорогах прибытие групп помощи затруднено.