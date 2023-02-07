В Турцию прибыл ЦАХАЛ помогать спасателям разбирать завалы после землетрясений

Израильская группа под руководством подполковника запаса ЦАХАЛа Голана Ваха прибыла в Турцию для помощи в ликвидации последствий мощных землетрясений, охвативших страну 6 февраля.

Об этом сообщает «7 канал«.

Так, израильской гуманитарной миссии, прибывшей в Турцию ночью, присвоено звание «Оливковые ветви», а ее руководителю Голану Ваху — глава Национального спасательного подразделения. В состав группы вошли военные спасатели, медики и сотрудники Службы пожарной охраны и спасения.

Как отмечено в сообщении, израильские медики развернут в турецких городах полевые госпитали. Об этом ранее договорились президент Израиля Ицхак Герцог и турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора, обсудив направления сотрудничества в преодолении последствий землетрясения.

По данным турецких властей, под завалами могут оказаться еще десятки тысяч людей. Поскольку масштабы разрушений после землетрясений значительные, ресурсов для их последствий в стране не хватает. Для оказания помощи в Турцию прибыли и спасательные группы иностранных государств, но из-за снегопадов и гололеда на дорогах прибытие групп помощи затруднено.

Мощные землетрясения охватили ряд городов Турции 6 февраля. Первые поземные толчки магнитудой 7,8 произошли на глубине 17,9 км вблизи Газиантепа — в 90 км от турецко-сирийской границы. Спустя несколько часов землетрясение произошло в 10 км южнее Эльбистана в центральной части Турции. Толчки оцениваются сейсмологами магнитудой в 7,7 баллов. В результате погибли уже около 2,5 тысячи людей, но количество жертв может возрасти.

Землетрясения в Турции были ощутимы даже в других странах. О подземных толчках сообщали жители Кипра, Ливана, Бейрута, а в Италии предупредили об угрозе цунами. События в Турции незначительно коснулись и жителей Израиля — жители ряда населенных пунктов ощутили слабые подземные толчки.

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