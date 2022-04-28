ЦАХАЛ задержал пастуха, пересекшего границу с Ливаном

Пастух, пересекший сегодня границу с Ливаном на территорию Израиля в районе горы Хермон, был задержан, сообщают военные.

Армия обороны Израиля заявляет, что войска проводили оперативные мероприятия в этом районе, «в рамках постоянных усилий по защите границы».

Подозреваемый был задержан для дальнейшего допроса. Другие подробности пока что не раскрываются.

Курсор писал ранее, что полиция направит три тысячи полицейских в Старый город из-за опасений возобновления беспорядков. Силы безопасности Израиля хотят обеспечить спокойствие в Старом городе Иерусалима и избежать возможных беспорядков — для того по всему Старому городу будут размещены полицейские патрули.

Еще напомним, что террористы из Газы запустили российские зенитные ракеты по израильским самолетам. Террористы использовали зенитные ракеты российского производства во время обстрела израильских самолетов на юге Газы. ХАМАС использовал их уже несколько раз в течение последних недель.

Кроме того, солдат ЦАХАЛа, случайно убивший товарища, осужден за непредумышленное убийство. Солдат Армии обороны Израиля, который в прошлом году случайно застрелил своего товарища на военной базе в Иорданской долине, признан виновным в непредумышленном убийстве.