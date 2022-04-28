Полиция направит три тысячи полицейских в Старый город из-за опасений возобновления беспорядков

Силы безопасности Израиля хотят обеспечить спокойствие в Старом городе Иерусалима и избежать возможных беспорядков — для того по всему Старому городу будут размещены полицейские патрули.

Полиция готовится к охране Старого города Иерусалима перед завтрашней молитвой в последний день Рамадана.

Около 3 тысяч полицейских будут размещены по всему Старому городу на фоне опасений возобновления столкновений.

Подкрепление будет оставаться в районе в последующие дни в связи с предстоящими Днем памяти, Днем независимости и праздниками Ид аль-Фитр и День Иерусалима.

Решение о выделении дополнительных сил было принято после того, как Исламский джихад пригрозил Израилю в новом видео, посвященном Дню Кудса.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что террористы в Газе готовят подземные туннели к возможной войне с Израилем. Палестинские террористы хвастаются прессе тем, что они якобы готовы к грядущей войне с Израилем — представители Палестинского исламского джихада показывают туннели, которые они даже делят на «оборонительные и наступательные».

Кроме того, Курсор писал, что в Газе произвели неудачный запуск ракеты. ЦАХАЛ заявляет, что запуск ракеты из Газы, упавшей на территорию анклава, привел к срабатыванию сирен воздушной тревоги на открытой местности недалеко от израильского города, граничащего с Газой.

Еще напомним, что террористы из Газы запустили российские зенитные ракеты по израильским самолетам. Террористы использовали зенитные ракеты российского производства во время обстрела израильских самолетов на юге Газы. ХАМАС использовал их уже несколько раз в течение последних недель.