Цена «русского мира»: как российские оккупанты мирных жителей бомбят

Сегодня шестой день как в Украине идёт война, которую Россия цинично называет «военной операцией».
Российские чиновники заявляют, что их войска атакую только военные объекты, а по мирным жителям стреляют именно украинские военные.
Однако общество уже давно знает правду — о бомбардировках градом спальных районов Харькова и Киева, о попытке захвата Сум и штурме Мариуполя.
Россия не признает «ковровые бомбардировки», но десятки и сотни видео очевидцев с мест событий доказывают, что именно Россия направляет ракетные удары по обычным многоэтажкам.
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