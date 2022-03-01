Цена «русского мира»: как российские оккупанты мирных жителей бомбят

Продолжающийся конфликт в Украине стал причиной не только бегства сотен тысяч украинцев. Он оказался фатальным для многих мирных жителей, пытавшихся «отсидеться» во время бомбардировок России.

Сегодня шестой день как в Украине идёт война, которую Россия цинично называет «военной операцией».

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Российские чиновники заявляют, что их войска атакую только военные объекты, а по мирным жителям стреляют именно украинские военные.

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Однако общество уже давно знает правду — о бомбардировках градом спальных районов Харькова и Киева, о попытке захвата Сум и штурме Мариуполя.

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Россия не признает «ковровые бомбардировки», но десятки и сотни видео очевидцев с мест событий доказывают, что именно Россия направляет ракетные удары по обычным многоэтажкам.

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