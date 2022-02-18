В Тель-Авиве израильтяне вышли на пикет, чтобы поддержать Украину

Пикет в Тель-Авиве в поддержку Украины Фото: Алексей С. Железнов-Авни

Участники вышли на перекресток напротив комплекса правительственных зданий. Именно там находится офис министерства обороны Израиля.

В Тель-Авиве несколько десятков израильтян решили провести пикет в поддержку Украины. Так, Российская федерация собрала на границеах восточноевропейской страны от 100 до 200 тысяч военных по разным оценкам.

Акция организована действующим уже несколько лет объединением «Израильские друзья Украины».

Участники устроили пикет на перекрестке напротив комплекса правительственных зданий («кирия»), где находится в том числе офис министерства обороны Израиля. Они не перекрывают перекресток, полиция не препятствует акции.

Фото с места событий:

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