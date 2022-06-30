Турецкие СМИ: Иранская ячейка была задержана из-за планов убить экс-консула Израиля

Турецкие СМИ сообщают, что целью иранской террористической ячейки в Стамбуле был Йосеф Леви Сфари, бывший генеральный консул Израиля в этом городе, который был спасен властями и отправлен обратно в Израиль в ходе специальной операции.
В отчетах говорится, что иранские убийцы остановились в том же отеле, в котором остановились Леви Сфари и его партнер в рамках частного отпуска.
В сообщении говорится, что семь из восьми членов террористической ячейки были доставлены к судье для продления срока содержания под стражей. Их предполагаемой целью после Леви Сфари были израильские туристы.
Сообщается, что турецкие власти отслеживали передвижения членов ячейки с момента их въезда в страну, и они были пойманы «с поличным, в последний момент», с оружием в руках.
Курсор ранее писал, что Моссад сорвал заговоры иранских террористов в Турции. Источник в израильской службе безопасности на брифинге для журналистов отметил стабилизацию ситуации в Турции, но прогнозирует, что предупреждение о поездках пока останется в силе, поскольку иранские агенты все еще на свободе.