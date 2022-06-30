Турецкие СМИ: Иранская ячейка была задержана из-за планов убить экс-консула Израиля

Согласно сообщениям турецких СМИ, в Стамбуле была проведена специальная операция по нейтрализации иранской террористической ячейки и эвакуации бывшего генерального консула Израиля.

Турецкие СМИ сообщают, что целью иранской террористической ячейки в Стамбуле был Йосеф Леви Сфари, бывший генеральный консул Израиля в этом городе, который был спасен властями и отправлен обратно в Израиль в ходе специальной операции.

В отчетах говорится, что иранские убийцы остановились в том же отеле, в котором остановились Леви Сфари и его партнер в рамках частного отпуска.

В сообщении говорится, что семь из восьми членов террористической ячейки были доставлены к судье для продления срока содержания под стражей. Их предполагаемой целью после Леви Сфари были израильские туристы.

Сообщается, что турецкие власти отслеживали передвижения членов ячейки с момента их въезда в страну, и они были пойманы «с поличным, в последний момент», с оружием в руках.