Турецкий катер обстрелял охранное судно Кипра

Турецкий катер неожиданно напал на судно Кипра и произвел четыре выстрела.

В пятницу, 16 июля, кипрское информационное агентство CNA сообщило, что в районе Тиллирия на северо-западе Кипра турецкая лодка открыла огонь по судну береговой охраны Кипра.

«Серьезная провокация со стороны береговой охраны Турции, которая открыла огонь по катеру береговой охраны Кипра, который осуществлял регулярное патрулирование, произошла на рассвете в морской зоне Като Пиргос Тиллирия», — говорится в заявлении.

Около 3:30 утра небольшое судно с тремя членами экипажа морской полиции и береговой охраны, совершая регулярное патрулирование для борьбы с нелегальной иммиграцией из Турции, обнаружило катер береговой охраны Турции в 11 морских милях от порта Като Пиргос, сообщила полиция.

Сообщается, что турецкая береговая охрана преследовала кипрское судно и открыла огонь. По данным агентства, турецкая береговая охрана произвела четыре предупредительных выстрела.

Представитель Минобороны Христос Пиерис сказал, что это был неожиданный инцидент. Выступая в РИК, он отметил, что «дело расследуется, и оперативный центр Национальной гвардии собирает информацию, чтобы соответствующее министерство могло действовать».

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