Twitter временно перестал работать в США и Европе

Проблема коснулась только Европы и Америки, поскольку в Индии, по словам журналистов, Twitter работал исправно. Соцсеть была недоступна для пользователей около 30 минут.

Twitter, американская социальная сеть временно перестала работать в США и Европе — социальная сеть была недоступна для пользователей около 30 минут.

По словам пользователей, в это время невозможно было обновить свою ленту, а на главном экране появлялось сообщение: «Что-то пошло не так, но не волнуйтесь — это не ваша вина. Давайте попробуем еще раз». Однако проблема коснулась только Европы и Америки, поскольку в Индии, по словам журналистов, Twitter работал исправно.

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