Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о выходе украинских военных на границу в Харьковской области с россией*.

Соответствующее видео обнародовано в его Телеграме.

«Самый прекрасный флаг в мире», — прокомментировал видео Ермак.

В самом видео развевается украинский флаг, а голос за кадром говорит, что 14 отдельная механизированная бригада дошла до границы в Харьковской области с российской федерацией.

Отметим, Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней ведут активные наступательные действия в северо-восточном направлении и заставляют россиян бежать с оккупированных ми территорий.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!