У женщины после визита ко врачу произошли инсульт, остановка сердца и паралич

У 29-летней женщины из США после визита к мануальному терапевту возникли огромные проблемы со здоровьем, после чего ей пришлось в течение 8 месяцев лечиться.

Об этом сообщает Lad Bible.

Прошлым летом Кейтлин Дженсен посетила мануального терапевта, чтобы сделать незначительную корректировку. Дело в том, что после учебы в Южном университете Джорджии у нее появились проблемы с шеей и спиной.

Однако все пошло не по плану, потому что действия медика привели к разрыву четырех артерий на шее Кейтлин, а также к остановке сердца и инсульта. По словам мамы пострадавшей, врачи думают, что полученная травма – «прямой результат манипуляций на шее».

В течение некоторого времени 29-летняя находилась в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой, но, к счастью, её состояние улучшилось. Во многом это случилось благодаря созданному её мамой фонду GoFundMe, собравшего более 167 тыс. дол.

Она лечила свой паралич и четыре перерезанные артерии на протяжении восьми месяцев. По словам врачей, они шокированы прогрессом в выздоровлении девушки, которая недавно вновь начала двигать руками, ногами и головой.

Сейчас Кейтлин находится уже не в больнице, а дома, но уже не в том, который был раньше. Паралич вынудил её родных и неравнодушных граждан искать новый дом, чтобы американка могла нормально адаптироваться к повседневной жизни. В частности, там размешены пандусы, перила и кресла для душа.

«Теперь у Кейтлин есть доступное для нее пространство, в котором приятно находиться. Это дом исцеления, где есть пространство для размещения ее оборудования, а также пространство, которое будет расти и развиваться в соответствии с ее меняющимися потребностями. Это также удобное функциональное и практическое место с точки зрения опекуна, в то же время красивое», – поделилась ее мама.

По словам женщины, её жизнь за 8 месяцев радикально образом изменилась, но не обошлось без «прекрасных перемен». Например, она думает о том, как их новый дом может помочь другим людям с ограниченными возможностями, начиная реабилитацией и заканчивая небольшими вечеринками для них.

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