Названа диета, которая в два раза повышает риск возникновения инфаркта

Исследование, проведенное учеными из Университета Британской Колумбии на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, показало, что кетогенная диета, которая предусматривает употребление очень малого количества углеводов и большого количества жиров, может увеличивать риск инфарктов сердца в два раза.

Подробней об этом информирует ubc.ca.

Ученые определили критерии кетогенной диеты, которая состоит в употреблении не более 25% общей суточной энергии из углеводов и более 45% жиров. Для сравнения было выбрано почти две тысячи участников, в течение десяти лет наблюдавших за своим питанием.

Наблюдения показали, что у участников, придерживающихся кето-диеты, были выше уровни «плохого» холестерина (ЛПНП) и аполипопротеина В, что повысило риск сердечно-сосудистых заболеваний. После поправки на другие факторы риска, такие как диабет, гипертония, ожирение и курение, у людей, придерживающихся кетогенной диеты, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был более чем вдвое выше, чем у людей на стандартной диете.

Важно отметить, что 9,8% участников, придерживающихся кетогенной диеты, подверглись сердечному приступу во время наблюдения, в то время как на стандартной диете приступ пережили только 4,3% участников. Данные результаты подчеркивают важность консультации с врачом перед началом любой диеты, в частности, контроля уровня холестерина и устранения других факторов риска для сердечно-сосудистой системы.

Ранее «Курсор» информировал, что диета может серьезно повлиять на психическое состояние. Женщины, которые прибегли к диете в раннем возрасте, сталкивались с повышенным риском расстройства питания и алкоголизма.

Напоминаем, что американский журнал US News & World Report каждый год публикует список диет: от лучших до самых плохих. В рейтинг вошли 24 ограничительных рациона. Эксперты при составлении рейтинга учитывают ряд факторов, в том числе эффективность и полезность продуктов, которые она предусматривает, а также как легко их найти в магазине.