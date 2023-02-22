Убитой в Ашдоде женщиной оказалась многодетная россиянка

22 февраля стало известно имя женщины, жестоко убитой молотком в ее квартире в Ашдоде. Она была идентифицирована как 40-летняя Полина Вайсман, репатриантка из * россии и мать четырех детей.

Об этом сообщает «Детали«.

Прошлой ночью на горячую линию МАДА поступило сообщение о женщине, пострадавшей в результате насильственного инцидента. Прибывшие на место парамедики нашли Полину Вайсман в очень тяжелом состоянии: женщину забили молотком фактически до смерти. Ее доставили в городскую больницу «Ассута», но там врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

По подозрению в убийстве были задержаны трое мужчин – бывший муж Полины Вайсман, ее нынешний партнер (у обоих есть криминальное прошлое).

Позже был задержан еще один подозреваемый – молодой человек в возрасте около 20 лет, с юга Израиля. По первым данным, в момент убийства молодой человек также находился в квартире. Но он утверждает, что не был знаком с убитой женщиной и убежал, увидев, как другой мужчина напал на Полину Вайцман.

Женщина была известна полиции и социальным службам. Ранее она подавала жалобу на своего бывшего мужа, который избивал ее. Мужчину даже приговорили к году и трем месяцам тюрьмы, но он не прекратил преследовать свою бывшую жену.

СМИ сообщают, что двое старших детей женщины живут в москве, на попечении у родственников Полины. У женщины также было двое общих детей с бывшим мужем – им 3 и 4 года. По разным данным, они живут в Израиле, то ли с их отцом, то ли с его родными.

Читайте также: россиянин убил родителей молотком в 5-звездочном отеле в Анталии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!