Россиянин убил родителей молотком в 5-звездочном отеле в Анталии

Мужчина признался в злодеянии. Турист отдыхал в Турции со своими родителями после освобождения из следственного изолятора в России.

Гражданин россии* признался в жестоком нападении с молотком после того, как его мать и отец были найдены мертвыми в 5-звездочном отеле в турецкой Анталии.

Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что убийца сначала ударил молотком по голове свою мать, а затем несколько раз ударил отца по голове и другим частям тела.

Его 61-летний отец скончался на месте, а 63-летняя мать позже была умерла в больнице. Российский турист признался в содеянном.

«Дмитрий Степанов был задержан после того, как «ушел в бега», записав на видео как минимум одно из зверских убийств. 30-летний турист отдыхал в Турции со своими родителями после освобождения из следственного изолятора в России», — говорится в статье.

Сообщается, что в 2015 году он убил «друга» в результате нападения с применением молотка.

Преступник утверждает, что его отец нанес ему травмы в детстве, при этом его поместили в охраняемую психиатрическую больницу. Позже его выпустили из учреждения, но он боялся возвращаться и хотел отомстить за свою сломанную жизнь.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!